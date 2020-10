Covid, lo stile di vita come prevenzione?

*Covid-19 & il potere dello stile di Vita in prevenzione*: sul tema due conferenze che saranno tenute domani sera martedì 6 ottobre a Saluzzo alle 20,30 allo Spazio culturale piemontese (in corso Roma 4) w mercoledì 7 ottobre alle 21 a Villaffalletto ( nella sala Tavio Cosio in piazza Mazzini).

Relatore sarà Giovanni Grisotti, presidente dell'Associazione Italiana Prevenzione Primaria che da oltre 20 anni si occupa di tecniche per fortificare la salute in modo naturale. Risponderà a domande relative al miglioramento dello stato di salute, sui cibi da assumere per avere più energia e mentale, su quelli da evitare e sui segreti di salute.

Ingresso gratuito. Necessaria la prenotazione a causa dei posti limitati, al numero di telefono: 331-1.326.326.