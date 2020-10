Saluzzo, musiche di Bach e Telemann, omaggio al Caffè Zimmerman nella chiesa della Croce Nera

Domenica 11 ottobre, alle 16,30 presso la Chiesa della Croce Nera (piazzetta San Nicola) a Saluzzo, si terrà un concerto dedicato al Caffè Zimmerman di Lipsia: la più nota caffetteria di Lipsia del XVIII secolo, il caffè infatti si diffonde in Europa alla fine del 1600 e diventa una moda tale da determinare eccessi e sregolatezze nell’ uso.

Due personaggi del calibro di Georg Philip Telemann e Johann Sebastian Bach e una associazione musicale come il Collegium Musicum. È dalla combinazione di questi elementi che nasce il concerto pubblico: la Zimmermannsche Kaffeehaus fra il 1720 e il 1741 organizza concerti per un pubblico che oggi definiremmo “borghese”, e ospita fra le altre cose la prima esecuzione della Cantata del Caffè composta da J.S. Bach su libretto di Picander.

Arianna Stornello soprano, Ubaldo Rosso flauto barocco, Walter Mammarella clavicembalo. Presentazione a cura del prof. Attilio Piovano, evento a cura dell’Associazione Collegium Artium in collaborazione con Associazione Amici della Musica di Savigliano – l’evento fa parte della Rassegna musicale Recondite Armonie – Oltre i confini.

Il programma prevede di Telemann, 2 cantate morali (1735 – 1743) per soprano solo, flauto e basso continuo. Die Zufriedenheit Testo: Joachim Johann Daniel Zimmermann; Sonata in si minore da “Tafelmusik” per flauto traversiere e basso continuo; Tonkunst Testo: Joachim Johann Daniel Zimmermann; Das massige Gluck Testo: Joachim Johann Daniel Zimmermann.

Di Bach: Sonata in mi maggiore per flauto e basso continuo e la Cantata del caffè (aria con soprano).

Ingresso 8 euro, ridotto 5 euro. Prenotazione obbligatoria al numero 393 6899470