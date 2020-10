A Rifreddo il laboratorio del paesaggio montano si è illuminato di rosa contro il tumore al seno

L’Amministrazione comunale di Rifreddo, in provincia di Cuneo, ha aderito alla campagna "Nastro rosa" per la lotta contro i tumori al seno promossa dalla Lilt. Si tratta della 28esima edizione dell'iniziativa nazionale che prevede l’illuminazione di milioni di monumenti, punti di interesse storico-artistico e paesaggistico al fine di sensibilizzare la popolazione, specie quella femminile, sull’importanza della prevenzione di questa diffusa tipologia di male. "Da oltre decina di anni - spiega il primo cittadino Cesare Cavallo - cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo e di attirare l'attenzione sul tema e soprattutto sui controlli preventivi che hanno dimostrato una grande efficacia nel combattere questo tipo di tumore. Per questo illuminiamo, per l'intero mese di ottobre, uno dei nostri edifici comunali. Un'operazione che facciamo grazie alla collaborazione con un gruppo di giovani appassionati di illuminazione a colori. Ragazzi senza i quali gli effetti cromatici visti recentemente presso il nostro laboratorio non sarebbero possibili e che quindi ci tengo a ringraziare”. L'iniziativa oltre che dal piccolo comune della Valle Po da due anni è promossa anche da ANCI e seguita ormai da moltissimi comuni tanto che, grazie alla sensibilizzazione, sempre più spesso il carcinoma mammario viene diagnosticato in fase precoce. Un fatto che ha portato l'indice di sopravvivenza a 5 anni dalla prima diagnosi ad elevarsi fino al 90 per cento dei casi diagnosticati. Un risultato ottimo che però la Lilt con la sua campagna vuole ulteriormente migliorare nei prossimi anni.