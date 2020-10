Continua la raccolta fondi "Aiuti per Limone": da oggi è attivo anche un conto corrente bancario dedicato

Continua sulla piattaforma online gofundme.com la campagna “Aiuti per Limone”, una raccolta fondi da destinare agli interventi più urgenti a favore del paese e della popolazione più colpita dagli eventi alluvionali dei giorni scorsi.

L’iniziativa, promossa dal vicesindaco di Limone Piemonte Rebecca Viale insieme al consigliere Luca Ferrari, ha raccolto fino ad ora circa 25mila euro, ma l’obiettivo è raddoppiare la somma che servirà per garantire generi di prima necessità durante questi primi giorni di emergenza (medicinali, carburante per i generatori, stufette, fornelli) e per altre evenienze che si verranno a creare nell’immediato.

Da oggi è attivo anche un conto dedicato all’emergenza, gestito direttamente dal Comune. Per chi volesse donare un contributo potrà farlo, quindi, anche tramite bonifico bancario al seguente Iban: IT37S0311146750000000002252, intestato al Comune di Limone Piemonte, indicando la causale “Emergenza alluvione 2020”.

La campagna di raccolta fondi è consultabile al seguente link: https://www.gofundme.com/f/aiuti-per-limone?utm_source=customer&utm_campaign=p_cp+share-sheet&utm_medium=copy_link_all