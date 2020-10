Alhambra, una collezione esclusiva di gioielli da donna in diamanti e pietre preziose. Collane, anelli, pendenti, bracciali e orecchini di produzione artigianale realizzati in Italia e in edizione limitata.

La parola Alhambra viene dal termine arabo e significa fortezza rossa per il colore rosato delle mura che circondano il complesso di palazzi costruito a Granada verso metà del quattordicesimo secolo e progettato per riflettere la bellezza del Paradiso con moschea, giardini, ruscelli, fontane, torri e colonnati.

Ogni gioiello della collezione nasconde un segreto diverso. Anelli con meravigliosi arabeschi, disegni geometrici e piccole porte che si aprono a svelare tesori nascosti. Preziosi anelli scrigno con aperture che rivelano fini decorazioni geometriche all’interno. Gli anelli sono realizzati in tre varianti.

Il primo gioiello, ispirato alle Mille e una Notte, nasconde al suo interno danzatrici del ventre, pugnali, lampade magiche, Tajine e tappeti volanti.

Il secondo gioiello ispirato al Rock and Roll è dedicato al mondo della musica con colori forti e contrastanti. Un anello fashion giovane e grintoso. Al suo interno dischi di vinile, microfoni e chitarre che hanno fatto la storia della musica.

Il terzo gioiello, Golden Globe, è dedicato alla storia del cinema di Hollywood. I colori di questo anello esclusivo sono legati ai toni caldi del giallo oro rappresentato da meravigliosi diamanti fancy-yellow che creano un calore e un'atmosfera da vera star. All’interno di questo gioiello unico troviamo statuette degli Oscar, pellicole famose e cineprese. Un gioiello originale e dal design unico per una donna che ha charme e stile inconfondibili.

Una selezione di gioielli da donna realizzati in metalli e pietre preziose e ricercate. Oro puro, zaffiri, Tsavorite, diamanti da investimento e acquamarina arricchiscono splendide opere d’arte da indossare e da regalare per occasioni importanti come matrimonio, fidanzamento e compleanno.

Acquista on line in trasparenza e sicurezza sul nostro sito cliccando qui

Affidabilità ed esperienza per un marchio unico: Boite d’Or, non solo un gioiello.

La Boite d'Or Gioielli s.p.a.,

si trova a Cuneo, in Corso Nizza 18 e ad Alba, in via Vittorio Emanuele, 32

Telefono +39 0171.634555

E-mail info@shop.boitedor.com

www.shop.boitedor.com