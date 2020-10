Volley A1 femminile - Bosca S.Bernardo Cuneo, Sonia Candi dopo la sconfitta di Perugia: "Grande rammarico, questa partita era alla nostra portata"

Prima sconfitta in campionato per la Bosca S.Bernardo Cuneo, superata 3-1 dalla Bartoccini Fortinfissi Perugia nella terza giornata.

Per le "gatte" un passo indietro rispetto alle precedenti prestazioni, come ammesso a fine gara dalla centrale Sonia Candi "C’è grande rammarico per l’esito di una partita che era alla nostra portata. Abbiamo dimostrato di saper giocare molto meglio di così e non siamo mai riusciti a mettere in pratica quello che avevamo preparato in settimana. Perugia è cresciuta molto nel corso dell’incontro e non siamo riuscite a contenerle; soprattutto nel quarto set abbiamo patito troppo. Martedì torneremo in palestra e ripartiremo da quello su cui abbiamo lavorato dall’inizio della preparazione".