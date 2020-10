Serie D: Bra, Alessandro Baggio in giallorosso

New-entry in casa Bra. La società giallorossa ha ufficializzato l'ingaggio del giovane difensore Alessandro Maggio, classe 2002, proveniente dal Monza dove ha giocato nella squadra Berretti.

Figlio di Dino Baggio, forte ex centrocampista della Nazionale, Alessandro è a disposizione di mister Daidola.

LA NOTA UFFICIALE DELL' A.C. BRA

Alessandro Baggio è un nuovo calciatore del Bra. Difensore centrale e terzino, classe 2002, arriva in giallorosso dal Monza (aveva militato nella formazione Berretti). In precedenza, Prodeco Calcio Montebelluna e Giorgione (entrambe in Veneto). Alessandro è figlio di Dino Baggio, ex calciatore (tra le altre) di Torino, Inter, Juventus, Parma e Lazio e, soprattutto, della Nazionale Italiana. Alessandro si è aggregato ai nuovi compagni ed è a disposizione dello staff tecnico e di mister Daidola, dopo aver firmato alla presenza del direttore generale Pietro Sartori.