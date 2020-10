Abbattimento del ponte Odasso, i commercianti di Garessio appoggiano la proposta del sindaco

Una protesta silenziosa, ma decisa quella dei commercianti di Garessio che, ieri, lunedì 5 ottobre, dopo aver continuato a ripulire dal fango le proprie attività, si sono ritrovati sul ponte Odasso, simbolo del paese e dell'alluvione.

Schierati con il giusto distanziamento nel rispetto delle norme anti contagio i proprietari dei negozi che rendono vivo il paese si sono uniti per appoggiare la proposta avanzata dal sindaco Ferruccio Fazio: l’abbattimento del ponte.

“Non riapriremo in queste condizioni” – spiegano – “In un anno terribile come questo, segnato già dall’emergenza covid, restare in piedi sembrava già un miracolo. Ora da soli non possiamo farcela, abbiamo bisogno del sostegno delle istituzioni”.

Un grido di aiuto si alza dai commercianti che continuano a pulire mentre aumenta il conto dei danni: arredi, merce, attrezzature, vetrine, tutto distrutto.

“C’è stata una grande gara di solidarietà in questi giorni, ma ci servono aiuti concreti a sostegno delle imprese”.