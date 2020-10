Bra, casi di positività al Covid presso il Comando della Polizia Municipale

Sono con tutta probabilità riconducibili all’intensa attività d’istituto che impegna il Corpo sin dall’inizio della pandemia i casi di contagio da Coronavirus verificati nelle ultime ore a carico di diversi agenti della Polizia Municipale braidese.



Le persone interessate dal contagio – una parte dei venti agenti in servizio presso il Comando di via Moffa di Lisio – starebbero fortunatamente tutte bene e, dopo essere state sottoposte agli accertamenti di rito, in questo momento sono in isolamento fiduciario presso i rispettivi domicili, secondo le istruzioni ricevute in questo senso dalle autorità sanitarie.



Il piccolo focolaio non pregiudicherebbe comunque l’operatività del Comando, che sin dalle prime settimane dell’emergenza sanitaria ha operato seguendo stretti protocolli di sicurezza e che, ancora negli scorsi weekend, si è impegnato in una stringente attività di controllo sul rispetto delle norme prescritte dal Governo per il contenimento dell’infezione.