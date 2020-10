Dronero: mercoledì alle 15 in frazione Tetti i funerali di Davide Marino

“Era un ragazzo d’oro” lo descrive l’amico Zaccaria. Roberto, un altro degli amici più intimi di Davide, nel suo cuore custodirà sempre: “Sono tanti i ricordi che ci legano, quelli a cui tengo di più sono le serate passate in casa a giocare a Magic e ai giochi da tavolo. Era una passione che ci accumunava. Stavamo vivendo entrambi ed affrontando insieme un periodo di cambiamenti, potevamo contare l’uno sull’altro. Non capita con tutti. È come se avessero asportato un pezzo di me”.