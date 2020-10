Ferrero avanti tutta sui biscotti: offerta da 275 milioni di euro per rilevare l’inglese Fox’s

E’ il mercato dei biscotti inglese l’ultimo obiettivo nella strategia di crescita per linee esterne che Ferrero ha avviato con decisione ormai da alcuni anni. A riferirlo l’emittente televisiva Usa Fox News , secondo la quale il gruppo di Alba sta trattando per arrivare al controllo di Fox’s Biscuits, storico produttore inglese, fondato nel 1853 a Batley, nel West Yorkshire, e dal 2011 in mano a x2 Sisters Food Group.



Secondo l’indiscrezione, non commentata dal gruppo, l’azienda di Alba avrebbe messo sul piatto un’offerta da 250 milioni di sterline, al cambio odierno poco meno di 275 milioni di euro, a fronte di una valutazione della proprietà che oscilla tra i 250 e i 300 milioni di sterline.



Nell'asta che si va profilando sotto la supervisione di Rotschild (la multinazionale della Nutella è assistita dalla banca americana di investimenti Houlihan Lokey) la società guidata dal presidente esecutivo Giovanni Ferrero dovrà vincere la concorrenza di altre due realtà del settore: la Burton's Biscuits e la Biscuit International.



L’operazione segue quelle realizzate da Ferrero nell’aprile 2019 – con l’acquisizione del comparto biscotti, snack alla frutta e gelati di Kellogg Company, per un controvalore di 1,1 miliardi di euro –, e del gennaio 2018, allora con l’acquisto delle attività dolciarie Usa del colosso Nestlé, per 2,3 miliardi di euro cash.



Alla base della nuova operazione, certamente di valore inferiore, l’intenzione del gruppo nato ai piedi delle Langhe di incrementare il proprio radicamento anche nel mercato britannico puntando su un genere – quello dei biscotti – da tempo in forte crescita ed i cui consumi, perlomeno in terra inglese, avrebbero goduto di un’ulteriore spinta durante il periodo del lockdown.



Nella stessa direzione il rinnovato impegno pianificato da Ferrero per il raddoppio degli impianti di produzione dei Nutella Biscuits a Balvano, in Basilicata . Un investimento da 86 milioni di euro, al quale si affiancheranno quelli che, per un totale di oltre 40 milioni, la multinazionale ha annunciato nella vicina Francia, per ampliamenti e migliorìe nella fabbrica di Villers-Écalles, in Normadia, e nella sede Mont-Saint-Aignan, nella Senna Marittima, e per la costruzione di un nuovo deposito a Criquebeuf-sur-Seine, ancora in Normandia.