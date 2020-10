Il sindaco Enzo Dho lancia una raccolta fondi per Nucetto: "Non vogliamo mollare"

Il sindaco di Nucetto, Enzo Dho, chiede aiuto per il suo paese lanciando una raccolta fondi online.

“Nella notte del 2 ottobre siamo stati alluvionati dalle acque del Tanaro. Parecchie abitazioni private sono state fortemente danneggiate come anche le strutture del Parco Gurei, tra le quali il campo sportivo e un'area attrezzata con giochi inclusivi per i bambini che è stata quasi completamente distrutta” – spiega il primo cittadino – “Questo parco giochi è molto frequentato durante tutto l'anno dalle famiglie, da tutti i bambini e ragazzi sia del nostro piccolo paese che dei comuni vicini. Ci svolgiamo tutte le manifestazioni a carattere turistico, enogastronomico e culturale. La conta dei danni è enorme, ma noi non vogliamo e dobbiamo mollare. Insieme al team abbiamo organizzato questa raccolta fondi e vi chiediamo di darci una mano”.



I fondi raccolti verranno destinati a chi ha subito gravi danni e serviranno anche per ripristinare l’area e far ripartire al più presto le attività. Il denaro verrà versato su un conto dedicato all’emergenza e gestito direttamente dal Comune di Nucetto.