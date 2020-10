In ginocchio la Croce Bianca di Ceva: "Servono DPI, ma ogni aiuto è gradito" (VIDEO)

Serve aiuto per la Croce Bianca di Ceva, fortemente danneggiata in seguito all’alluvione dello scorso venerdì 2 ottobre.

La sede dell’associazione sanitaria, infatti, è stata completamente travolta e sommersa dal fango che ha distrutto tutta l’attrezzatura: dispositivi di protezione, scarpe, divise.

I volontari sono riusciti a salvare le ambulanze, ma per il materiale del magazzino non c’è stato nulla da fare, il livello dell’acqua è salito così velocemente da non consentirne il recupero in sicurezza.

“I volontari sono riusciti a mettere in salvo i mezzi, ma tutte le attrezzature sono distrutte” – spiega il presidente Filippo Dapino – “Siamo in ginocchio, sono state distrutti dal fango tutti i DPI anti covid: mascherine, tute, scarpe, guanti, gel igienizzante, fondamentali in questo periodo di emergenza”.

Per questi motivi è stata aperta una raccolta fondi, per chi volesse contribuire con una donazione riportiamo gli estremi del conto corrente dell'associazione:

IBAN IT61M0342546190000000099518 del-BANCO AZZOAGLIO filiale di CEVA