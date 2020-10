La protezione civile al lavoro per far ripartire il molino Tomatis di Niella Tanaro (FOTO)

La protezione civile al lavoro nel comune di Niella Tanaro per far ripartire le aziende martoriate dall'acqua del fiume.

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 ottobre, i volontari sono intervenuti per liberare le paratie del molino Tomatis che erano intasare da tronchi e legname.

“Dico ancora una volta grazie!” – commenta il primo cittadino Gian Mario Mina – “Grazie per il grande lavoro, per la disponibilità e per l’affetto e l’attaccamento dimostrato nei confronti del paese che in questo momento più che mai ne ha bisogno”.