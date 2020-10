Le Pubbliche Assistenze della Provincia di Savona raccolgono la richiesta di aiuto della Croce Bianca Ceva

Purtroppo con l'ondata di maltempo del primo fine settimana di ottobre tutto il Basso Piemonte si è ritrovato in ginocchio. Enormi, i danni subiti dalla Croce Bianca Ceva: esondato il Tanaro, l'ira del fiume si è riversata nei garage della pubblica assistenza. Miracolosamente salve le ambulanze, ma è andato distrutto tantissimo materiale sanitario acquistato con donazioni della cittadinanza del comprensorio durante il lockdown, inservibili i test per il rilevamento del Covid e distrutte persino delle nuove divise ancora imballate nei cartoni.

Ecco l'appello pubblicato su Facebook dal personale della Croce Bianca Ceva: "Siamo in ginocchio, stiamo affrontando il post alluvione e dobbiamo garantire il soccorso alla popolazione ed i servizi per l'ospedale. Abbiamo perso tutto, siamo riusciti a salvare, per fortuna, solo le ambulanze".