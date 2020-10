Savigliano, aperti 67 parcheggi non a pagamento vicino alla stazione

Aperto da alcuni giorni il parcheggio tra via Oberdan e corso Caduti sul lavoro con strisce bianche non a pagamento nei pressi della stazione ferroviaria. Frutto di progetto che rientra in un piano esecutivo convenzionato, approvato dal Comune già nel 2015, è stato ultimato in questi mesi estivi.

In tutto 67 posteggi, situati a circa cinque minuti dalla stazione ferroviaria, dalle poste e da piazza Schiaparelli.

"Si tratta di un pec - specifica l'assessore Paolo Tesio - un progetto che risale a un piano esecutivo approvato nel 2015 ed è stato ultimato adesso. Da qualche mese l'area era stata asfaltata, ma i posteggi dovevano ancora essere tracciati per poter essere utilizzati. Si tratta di un progetto privato che prevede la realizzazione di quattro palazzi, tra le opere di urbanizzazione è compreso anche questo parcheggio da cinquanta posti più altri 17 nei dintorni. E' in una posizione centrale, a cinque minuti dalla stazione, dalle poste e a setto/otto minuti piazza Schiaparelli, oltre che dalle scuole".

A fianco del campeggio sarà poi a breve realizzato un campo da calcetto libero e un'area verde.

"Nel progetto del privato è prevista anche la realizzata di una seconda parte di opere che devono ancora partire, composta da un campo da calcetto libero, simile a quello in via Suniglia, e una piccola area verde con panchine e un gazebo attrezzato".

"Essendo un pec approvato nel 2015, l'Amministrazione però non può dire di aver realizzato questi parcheggi per compensare quelli blu, perché non è così" commenta piccato il consigliere di opposizione Tommaso Gioffreda, secondo cui il post su facebook pubblicato dalla pagina della Città di Savigliano in cui si ricordava l'apertura dei posteggi, sarebbe fuorviante: "Sembra che li abbia realizzati il Comune. Già durante il Consiglio comunale il sindaco ha detto che sono stati fatti dei posteggi per compensare quelli a pagamento, ma dire ai cittadini che questi 67 sono fatti dall'Amministrazione è sbagliato".

Il gruppo consigliare PD sui parcheggi blu: "Non abbiamo avuto la possibilità di effettuare un passaggio e un confronto preliminare con l’intera maggioranza"

Intanto però, la polemica sull'ampliamento dei parcheggi blu non si ferma. Troppi secondo cittadini, consiglieri di opposizione e anche alcuni consiglieri della maggioranza stessa, come quelli del gruppo consigliare del Partito Democratico, che in una nota stampa precisano: "In merito alla delibera della Giunta che ha previsto l'ampliamento del numero di parcheggi a pagamento e di cui si è già ampiamente discusso nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale tenutosi lo scorso 29 settembre, il Gruppo Consiliare del Partito Democratico ribadisce che la medesima è stata licenziata senza aver avuto la possibilità di effettuare un passaggio e un confronto preliminare con l’intera maggioranza.

Nei mesi addietro era stata infatti istituita ad hoc una apposita “Commissione Viabilità” che aveva fatto delle valutazioni, delle proposte e aveva consegnato un programma molto ampio, tecnico, articolato, soprattutto su come disciplinare la viabilità e alcune “aree parcheggio” nella nostra città.

All’interno del documento si era anche presa in considerazione la possibilità di istituire “ex novo” e/o modificare alcune aree da adibire a “parcheggi blu”, ma il tutto avrebbe dovuto fare parte di un intervento complessivo (viabilità, sensi unici, piste ciclabili, allargamento isola pedonale, risistemazione delle piazze, per fare solo alcuni esempi) che ancora non risulta essere stato realizzato. Ciò in modo che il “disagio” connesso all'ampliamento delle aree di parcheggio a pagamento sarebbe stato compensato da altri interventi tecnici complementari.

Il solo ampliamento delle “strisce blu”, così come è stato pensato, va, a nostro avviso, a tradire lo spirito dell’intervento pianificato.

Sul punto, la presa di posizione del Gruppo Consiliare del Partito Democratico è stata sin dall'inizio chiara, precisa e coerente, come dimostrato dal contenuto del comunicato ufficiale rilasciato dal nostro gruppo già all'indomani dell'ultima riunione della “Commissione Viabilità” tenutasi il 10 settembre 2018 e che qui di seguito nuovamente pubblichiamo:

“Riteniamo, come gruppo consiliare PD, di dover precisare alcuni aspetti e ciò al solo fine di chiarire una volta per tutte la nostra posizione nel merito ed evitare inutili quanto pretestuose strumentalizzazioni. L'esito della suddetta riunione (conclusasi con le dimissioni del suo presidente e con l'autosospensione dei consiglieri di minoranza che ne facevano parte, ha fatto emergere l'oggettiva impossibilità della consulta stessa di pervenire alla stesura di un documento che prima di una connotazione politica, deve essere sorretto da una forte base tecnica. Siamo quindi a chiedere di voler riconsiderare l’idea di affidare a un consulente tecnico specializzato e a tal fine espressamente individuato, la redazione uno studio di fattibilità adeguato alle attuali e future esigenze cittadine, al fine di individuare e sviscerare quelli che sono gli snodi fondamentali legati alla questione viabilità e dare quindi la possibilità a tutti gli amministratori e alle parti in causa chiamati a dirimere la questione di avere, definiti nella loro interezza, tutti i ragguagli tecnici. Siamo perfettamente a conoscenza delle difficoltà che presenta il bilancio comunale, riteniamo però che, vista la complessità della materia e la sua assoluta importanza (stanti le sue ricadute sulla vita quotidiana di tutti i cittadini di Città di Savigliano) che uno sforzo in questo senso sarebbe quanto mai opportuno e auspicabile. L’istituzione della consulta era stata pensata e voluta per favorire un approccio partecipativo che meglio fosse in grado di cogliere le esigenze di tutti i cittadini e non possiamo quindi che esprimere i nostro più profondo rammarico per l'esito non positivo e per le difficoltà emerse in seno a un tavolo, pensato e nato per unire e non per dividere. Con immutato spirito di collaborazione e semplificazione, diamo la nostra piena disponibilità a considerare le varie azioni che si vorranno intraprendere e a collaborare al loro pieno sviluppo”.