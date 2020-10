Cuneo, in commissione il cordoglio per le comunità alluvionate: "La ferrovia in val Roya l'unica via di collegamento rimasta"

Non poteva mancare - nella prima riunione della II^ commissione consiliare della città di Cuneo tenutasi nella serata di ieri (lunedì 5 ottobre) - il cordoglio per le vittime, i territori e le comunità colpite dall'ondata di maltempo nella giornata di venerdì 2 ottobre.

A realizzarlo - in apertura dei lavori che hanno riguardato, nemmeno a farlo apposta, il settore urbanistico - l'assessore Luca Serale, che ha ricordato appunto i territori della provincia " martoriati " dalle precipitazioni: " Il pensiero non può non andare a quelle aree e alle persone coinvolte, che non sono nostri concittadini ma verso cui esprimiamo la massima solidarietà ".

"Per fortuna Cuneo è esente da disastri di questo tipo in epoca recente - ha proseguito Serale - , vuoi per la conformazione del territorio e vuoi per la buona conduzione di questi anni; a volte, specie nei lavori delle commissioni urbanistiche come questa, veniamo tacciati di essere troppo precisi e minuziosi: quel che è successo negli ultimi giorni è un monito a continuare a lavorare in questo modo e a mantenere sempre alta l'attenzione".