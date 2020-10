Importante incontro tra le Confcommercio della provincia di Cuneo e di Imperia

Tra gli argomenti trattati, la necessità di collaborazione e coordinamento tra le provincie rappresentate, le difficoltà causa Covid-19 e, in ultimo, l’alluvione dello scorso fine settimana che, di fatto, ha interrotto i collegamenti che passano dal Colle di Tenda tra la provincia Cuneo, Imperia e Nizza, con gravi ripercussioni per le aziende; unico mezzo di comunicazione rimasto è il treno…

“Le vicende – afferma Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – legate alle restrizioni causa Covid-19 e l’evento alluvionale dello scorso fine settimana hanno evidenziato una volta in più la necessità di collaborazione e coordinamento tra i nostri territori legati da tradizioni comuni”.

“Si è trattato – interviene Enrico Lupi, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Imperia – di un incontro come sempre piacevole con la consorella Cuneo, peraltro in agenda da tempo, trasformatosi in visita quanto mai tempestiva, per fare fronte comune nel sollecitare un esame della situazione viaria ed il potenziamento del treno che da Cuneo porta a Ventimiglia e poi Nizza”.