Croce bianca di Ceva, il presidente Dappino scrive al Senatore Taricco per chiedere novità sul decreto a favore degli alluvionati

Buongiorno Senatore ha novità circa il Decreto a favore di chi è stato alluvionato? Per le associazioni di volontariato che sono stati messi a dura prova in questi giorni è previsto degli aiuti particolari? Noi come Croce Bianca Ceva abbiamo subito un danno non coperto da assicurazione di 100.000 euro e più. Abbiamo perso tutti i DPI e il vestiario dei volontari con relative scarpe. Un disastro come buon ben comprendere. Nonostante questo non abbiamo mai interrotto i servizi di emergenza sanitaria il personale si toglie la tuta sporca di fango e indossa la divisa per andare a soccorrere la popolazione. Sono giorni che non riposa. Si aspettano dal Governo un provvedimento che aiuti questo momento difficile aggravato anche dal Covid. Ringrazio anticipatamente per quello che potrà fare.

Filippo Dapino