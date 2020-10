Incidente sul colle della Maddalena, ad Argentera: un ferito, strada riaperta al traffico

Chiusa al traffico per circa un'ora ma - come confermano le forze dell'ordine - già riaperta, in entrambe le direzioni, la strada statale 21 della Maddalena, al km 46,400 ad Argentera, a seguito di un incidente autonomo. Nel sinistro, si registra il ferimento di una persona.

Si tratta di uno straniero, che viaggiava su una vettura con targa estera. E' satto affidato alle cure del 118.

Sul posto hanno lavorato le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento.

Fortunatamente la strada è stata riaperta in tempi brevi.