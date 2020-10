Come creare il sito del tuo ristorante in autonomia

Il tuo ristorante ha bisogno di una spinta perché gli affari non vanno come vorresti e ti piacerebbe raggiungere più potenziali clienti? Vuoi farti conoscere e pubblicizzare la tua attività? Allora non puoi fare a meno di un sito web, perché al giorno d’oggi i ristoranti che non sono presenti online sono letteralmente tagliati fuori. L’unica ragione per cui alcune realtà non hanno ancora un proprio portale è legata al fatto che c’è ancora l’errata convinzione che realizzare un sito web sia costoso, perché bisogna affidarsi ad un professionista.

Oggi però le cose non stanno più così: puoi creare il tuo portale in completa autonomia, investendo un budget davvero minimo per ottenere un risultato professionale e oggi ti spiegheremo come fare.

Flazio: il site builder che ti permette di creare il sito web

Se non hai competenze e non sai nemmeno cosa significhi realizzare un sito web, non significa che non lo puoi fare perché oggi esistono i site builder come Flazio. Si tratta di strumenti che mettono a disposizione tutto il necessario per la realizzazione professionale di un sito: dominio, hosting ed editor per personalizzare il layout. L’unica cosa di cui ti devi preoccupare quindi sono i contenuti (logo del ristorante, testi, fotografie, ecc.), che puoi inserire in modo semplicissimo e davvero intuitivo perché non sono necessarie competenze specifiche.

Se quindi non te ne intendi proprio e non conosci nemmeno le basi della programmazione e del web design, segui il nostro consiglio: crea il tuo sito web su www.flazio.com e non avrai nessun problema. Ti basterà seguire la procedura guidata e in men che non si dica il portale del tuo ristorante sarà online.

Come funziona Flazio e quanto costa creare un sito web

Flazio ti offre la possibilità di realizzare un sito web gratis oppure di creare un portale professionale. In questo secondo caso devi pagare un canone mensile ma parliamo di cifre assolutamente abbordabili, che tra l’altro comprendono dominio ed hosting che hanno sempre un costo da sostenere. La versione Professionale offre numerosi vantaggi, tra cui un hosting serio con caselle di posta elettronica comprese, un dominio completamente personalizzato che puoi scegliere tu, un hosting illimitato, la funzionalità di booking online per gestire le prenotazioni in autonomia e molto altro.

In tutti i casi, sei libero di registrarti gratuitamente e di realizzare il tuo sito web in completa libertà, senza dover sostenere alcun costo. Grazie all’editor, puoi personalizzare il layout in modo semplicissimo, inserendo le immagini ed i testi che scegli tu esattamente dove vuoi, creando il menù, le pagine e tutto quanto in maniera davvero intuitiva.

Una volta che avrai finito di personalizzare il tuo sito web, potrai scegliere se pubblicarlo gratuitamente utilizzando un dominio con flazio.com oppure se optare per la versione professionale a pagamento. Come abbiamo già detto, i costi sono davvero vantaggiosi e non incidono di certo sul budget della tua attività dunque il consiglio è sempre quello di scegliere questa opzione, ma sei comunque libero di fare come meglio credi. Prima di tutto, prova l’editor e vedrai subito quanto è semplice realizzare un sito web con Flazio!