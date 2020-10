La concessionaria ŠKODA Nuova Renauto presenta la nuova OCTAVIA (VIDEO)

È arrivato il momento del debutto ufficiale sul mercato italiano per la quarta generazione di ŠKODA OCTAVIA.



La concessionaria Nuova Renauto vi permetterà di scoprirne il rinnovato linguaggio stilistico di ŠKODA OCTAVIA, la grande abitabilità, gli inediti contenuti di infotainment, connettività e sicurezza e la gamma di motorizzazioni, mai così ampia per un singolo modello del Brand.



OCTAVIA è il modello che più di ogni altro ha contribuito al successo e alla reputazione di ŠKODA. Giunta alla quarta generazione e venduta negli anni in oltre 7 milioni di esemplari, nuova OCTAVIA arriva sul mercato forte di un’offerta di motorizzazioni mai così articolata e in grado di rispondere in maniera quasi sartoriale alle differenti esigenze di mobilità degli automobilisti.



Se i professionisti del volante potranno trovare la soluzione migliore nei rinnovati 2.0 TDI EVO 115 e 150 CV con emissioni di CO2 inferiori ai 110 g/km, oggi OCTAVIA mette a disposizione le inedite motorizzazioni elettrificate e-TEC e iV, oltre alla conosciuta soluzione a metano G-TEC, da anni una delle preferite dai Clienti privati in Italia.



Nelle nuove varianti 1.0 110 CV TSI e-TEC DSG e 1.4 TSI 205 CV iV DSG plug-in hybrid, OCTAVIA offre agli automobilisti italiani i vantaggi dell’elettrificazione, in termini di consumi ed emissioni, oltre a permettere l’accesso ai nuovi incentivi governativi per le auto più virtuose.



In particolare, la versione iV, con batteria agli ioni di litio da 13 kWh e possibilità di muoversi a zero emissioni fino a 60 km in modalità elettrica (secondo il ciclo di omologazione NEDC), vanta emissioni medie di CO2 di soli 28 g/km (31 g/km per Wagon) e può essere la soluzione ideale per chi debba accedere quotidianamente a grandi centri urbani ma anche per chi compia un tragitto quotidiano interamente essere coperto dall’autonomia elettrica, con la sicurezza dell’autonomia estesa garantita dalla motorizzazione benzina.



OCTAVIA 1.5 130 CV G-TEC DSG sfrutta invece i vantaggi dell’alimentazione a gas naturale, in termini di esenzione dalle imposte e accesso agevolato ai centri urbani.

L’alimentazione a metano, inoltre, riduce le emissioni di CO2 di circa il 25% rispetto a un analogo motore a benzina e non emette alcun particolato. I serbatoi da oltre 17 kg di metano consentono un’autonomia superiore ai 500 km, mentre il cambio DSG a 7 rapporti e il turbocompressore garantiscono piacere di guida e prestazioni adeguate in ogni contesto.



Proposta nelle versioni Executive e Style, nuova OCTAVIA offre una dotazione di serie da segmento superiore, che include nel prezzo la più moderna tecnologia di infotainment, con navigatore connesso, schermo da 10”, strumentazione digitale e protocolli per la connessione smartphone, oltre ai principali ADAS per la guida assistita di Livello 2 (Front Assistant, Lane Assistant e ACC). Sempre di serie è anche la tecnologia LED per i gruppi ottici, disponibili per la prima volta anche con tecnologia Matrix LED.



Nella fase di lancio, nuova ŠKODA OCTAVIA è proposta con formula Clever Value a valore futuro garantito e con possibilità di restituzione o cambio con altro modello, con anticipo di 5.000 euro e rate da 190 euro/mese, per la versione 1.0 e-TEC 110 CV DSG.



Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet:

https://www.nuovarenauto.it/



La Concessionaria ŠKODA Nuova Renauto si trova a Cuneo, in corso Francia 215.

Telefono 0171-493576

E-mail: info@nuovarenauto.it