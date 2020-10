Al Teatro Toselli di Cuneo gli scacchi incontrano la danza

Cosa succede quando gli scacchi incontrano la danza? Si può scoprirlo venerdì 9 ottobre al Teatro Toselli di Cuneo.



Alle 19 Scacco matto approfondimento pre-show con pratica sul palco insieme alla danzatrice Elena Rolla della Compagnia Egribiancodanza e in collaborazione con l'Associazione Scacchistica Cuneese.



Cosa hanno in comune mosse e movimenti? Storie e strategie? Analogamente alla totalità dei muscoli del corpo del danzatore, le singole figure degli scacchi devono seguire armonicamente e in coordinamento ogni mossa. Ogni azione crea una scena e più le mosse sono aderenti alla melodia e al tempo, più le azioni sono affascinanti e geniali.

Il workshop è riservato a bambini e ragazzi dai 7 anni in possesso del biglietto dello spettacolo.



Alle ore 20 Dimostrazione scacchistica e possibilità di cimentarsi nel gioco degli scacchi con l'Associazione Scacchistica Cuneese.



Alle 21 due balletti di danza conteporanea per un’unica serata: Apalachian Spring da una coreografia di Marta Graham su musiche di Aaron Copland e Feroce Partita, una coreografia dedicata al gioco degli scacchi creata di Raphael Bianco su musiche di Jhon Cage, preludi di J.S. Bach e percussioni giapponesi.



Prenotazioni e informazioni: tel. 366.4308040 - lascatolagialla@gmail.com



I biglietti si acquistano al costo di 16 euro (ridotti a 14 euro per under 14 e over 16) on line qui.



Iniziativa realizzata nell'ambito della stagione IPUNTIDANZA20/21 organizzati dalla Fondazione Egri per la Danza.



Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative per il contenimento dell’epidemia da covid-19.