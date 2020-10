Esercitazione di cani da soccorso ad Alba: 27 unità cinofile da tutta Italia

Dal 2 al 4 ottobre ad Alba, il Gruppo cinofilo cani da soccorso dell'Associazione Nazionale finanzieri d'Italia di Cuneo, in collaborazione con il Gruppo cinofilo da soccorso "Cino" e il centro cinofilo "4 zampe in Langa", hanno organizzato una prova per cani da ricerca in superficie e maceria (catastrofe).

Nelle tre giornate si sono succedute 27 unità cinofile (uomo-cane) provenienti da Piemonte, Sardegna, Lombardia, Lazio, Alto Adige. Molte di loro, avendo superando la prova, potranno operare al servizio della comunità quando richiesto.