Giornate di accoglienza all’Istituto Comprensivo G. Giolitti di Dronero

A poche settimane dall’inizio dell’anno scolastico, l’Istituto Comprensivo di Dronero non può che essere soddisfatto dell’avvio, che appare assolutamente positivo, nonostante le inevitabili difficoltà, dovute alla necessità di riorganizzare gli spazi adibiti ad aula, garantire le distanze di sicurezza, prevedere percorsi differenziati per raggiungere gli accessi ai vari lati dell’edificio e costruire con le famiglie e gli alunni un’integrazione del patto di corresponsabilità.



Gli alunni della scuola secondaria stanno inoltre sperimentando un nuovo modello orario, con la settimana breve, che prevede il recupero di alcuni moduli orari.



Sono state previste due giornate di apertura straordinaria della scuola: sabato 26 settembre e sabato 3 ottobre, con attività mirate di socializzazione e conoscenza del territorio, con approfondimenti su sport, arte, storia e scienze.



Dopo la prima giornata di accoglienza con le classi prime e alcune seconde, svoltasi sabato 26 settembre, l’evento si è ripetuto sabato 3 ottobre con le rimanenti classi seconde e le terze, nonché le tre classi della secondaria di Stroppo.



Anche in quest’occasione gli insegnanti hanno guidato i ragazzi in escursioni sul territorio, raggiungendo, a seconda della classe frequentata, San Pietro dei Turrigli in frazione Ricogno, Montemale, San Costanzo al Monte e Frazione Tetti di Dronero.

Lungo il percorso che conduce a San Costanzo al Monte, gli allievi sono stati affiancati dai volontari dell’associazione Mastro Geppetto di Dronero, sempre disponibile a supportare la scuola nelle varie attività sul territorio.



Grazie alla collaborazione dell’associazione “Volontari per l’arte” di Villar San Costanzo hanno inoltre potuto visitare le chiese incontrate sul tragitto.



La giornata all’aria aperta non avrà sconfitto il timore del coronavirus, ma è stata accolta con entusiasmo sia dagli insegnanti sia dai ragazzi, e sicuramente ha contribuito a creare rapporti di fiducia e di rispetto, che aiuteranno a maturare e ad affrontare l’anno scolastico con serenità, nonostante le inevitabili limitazioni.