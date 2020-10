La Fondazione Fossano Musica riparte con un programma ricco di eventi

“Siamo felici del riscontro ottenuto in questa stagione estiva, nonostante il periodo particolare imponesse alcune restrizioni - afferma Riorda, insediato nella FFM da poco più di un mese - vista la grande adesione, sicuramente ripeteremo il prossimo anno. Nel frattempo abbiamo in programma numerosi eventi”.

A Dicembre le 3 città che ospitano le sedi della Fondazione (Fossano, Bra e Ceva) faranno da sfondo a molti eventi musicali, tra cui l’orchestra classica del maestro Julius Calma, il progetto “La Musica Salva La Vita” ed altre manifestazioni in collaborazione con le scuole ad indirizzo musicale e non, come il rinomato progetto “Orchestrando”. In programma anche concerti natalizi eseguiti da professionisti e studenti della fondazione.