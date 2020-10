Pubblicazione degli antichi Statuti del Comune del 1431 a Caramagna Piemonte

Sabato 17 settembre alle ore 16,30 presso il Salone Polivalente di Caramagna Piemonte (piazza Boetti), sarà presentata la pubblicazione degli antichi Statuti del Comune del 1431, trascritti, tradotti e commentati dal prof. Giusepe Gullino.

Il volume, pubblicato grazie al generoso contributo del concittadino Gino Osella, all’interessamento dell’associazione Carabiblioteca e al patrocinio del Comune, chiude un’operazione iniziata 10 anni fa con l’ex sindaco Mario Riu, quando il concittadino onorario Piero Concio donò al comune di Caramagna Piemonte la copia in suo possesso degli Statuti, rubati negli anni Sessanta.



Durante il convegno di presentazione, realizzato con il contributo della Fondazione CRC, si succederanno gli interventi dei professori Panero, Gullino, Forzinetti e Angeleri, che inquadreranno gli Statuti caramagnesi nel più ampio panorama degli statuti medievali, confrontandoli infine con quelli della vicina Sommaria del Bosco. Ad aprire i lavori il saluto del sindaco Maria Coppola, del presidente della Fondazione CRC Giandomenico Genta e della presidente dell’associazione Carabiblioteca Daniela Oddenino.



Per l’occasione saranno esposti anche gli Statuti del 1431.



“E’ una grandissima soddisfazione per la nostra piccola associazione - sostiene Daniela Oddenino, presidente di Carabiblioteca - essere riusciti a realizzare questo progetto, a cui ambivamo dalla donazione degli Statuti da parte del signor Concio. Finalmente gli Statuti tornano a “parlarci” grazie alla competenza del prof. Gullino, ma ci tengo a sottolineare che si è trattato di un grande sforzo collettivo, che ha visto impegnate tante persone in modi e con competenze diverse.”



“Mi auguro che la pubblicazione degli Statuti, testo indispensabile per la conoscenza del nostro passato, non sia vista solo come una conclusione, ma soprattutto come uno stimolo per i Caramagnesi ad essere sempre più, secondo le forme democratiche di partecipazione, cittadini consapevoli e attivi nella comunità”- ha dichiarato il sindaco Maria Coppola.



Nell’ambito di tale evento, venerdì 23 ottobre alle 15 è prevista una camminata alla scoperta della storia e dei monumenti di Caramagna rivolta ai bambini della scuola primaria, a cura della guida turistica Silvia Carena. Partecipazione consentita a massimo 20 bambini, prenotazione obbligatoria in biblioteca negli orari di apertura o al numero 0172/829705.



La manifestazione avverrà nel pieno rispetto delle misure anti COVID.

Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca civica “L. Ornato” 0172/829705 o carabiblioteca@gmail.com