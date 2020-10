Inalpi ha presentato il bilancio sociale 2019 (VIDEO): "Il territorio resta la grande forza dell'azienda"

Si è svolta questa mattina, martedì 6 ottobre, la conferenza stampa che ha avuto ad oggetto la presentazione del bilancio sociale 2019 della Inalpi S.p.A. La crescita dell’azienda cuneese è avvenuta grazie anche a tutti coloro che con Inalpi hanno condiviso un sentire comune: la volontà di valorizzare un prodotto unico, il latte piemontese, ed un territorio.



Una comunità forte quella che caratterizza la società la quale, per tale ragione, ha deciso di dare supporto e sostegno alle iniziative piemontesi: dallo sport alla scuola, dalle manifestazioni alle associazioni culturali.

Rimane dunque il territorio il punto di forza di Inalpi: elemento con il quale è stata costruita la filiera corta e controllata che garantisce standard di qualità ed eccellenza.Gli allevatori che conferiscono il latte all’azienda sono tutti collocati in Piemonte, con un totale di circa 400 allevamenti raccolti in Compral Latte e Piemonte Latte, la prima conferisce il 100% della sua raccolta ad Inalpi.Pilastro fondamentale della filiera è il benessere dell’animale: si è investito molto sull’allevamento delle vacche il quale ha portato, anche agli allevatori, un miglioramento sul proprio bilancio dal momento in cui il latte è più buono.- spiega il presidenteInalpi sostiene inoltre innumerevoli attività sportive che sono le vere protagoniste del Bilancio Sociale 2019.- commenta il responsabile marketingL’azienda si è impegnata, e si impegna tutt’ora, a sostenere numerosi atleti e società sportive che appartengono a un mondo che non è urlato dai mezzi di informazione come l’Hockey Lorenzoni di Bra e l’Accademia scherma Marchesa.