La Granda è in ginocchio: la politica faccia la sua parte. Ora o mai più!

La politica, che ci ha abituati a slogan e in questi ultimi tempi a rigurgiti ideologici, deve sapersi assumere le proprie responsabilità. La politica non è un’entità astratta. Ha nomi e cognomi.



Al Cuneese non mancano rappresentanti in ruoli chiave, che ora dovranno avere la capacità di far sentire la voce dei territori che li hanno espressi. Due nomi su tutti: il ministro della Pubblica amministrazione Fabiana Dadone e il presidente della Giunta regionale Alberto Cirio. Entrambi rivestono cariche che consentono loro di azionare le opportune leve per trovare quelle risposte necessarie per avviare la ricostruzione.



Insieme a loro i parlamentari, di maggioranza e di opposizione, l’assessore regionale e i consiglieri regionali.