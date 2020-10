Alba, crescono i positivi in città: "In attesa del nuovo DPCM, chiedo a tutti l'uso dei dpi"

“ Negli ultimi giorni il numero di positivi è cresciuto anche in città. L’unico dato confortante è che ad oggi solo per uno di loro si è reso necessario il ricovero, mentre gli altri sono tutti asintomatici o con sintomi lievi ": parole del sindaco Carlo Bo , che commenta i dati rilasciati nella serata di oggi (martedì 6 ottobre) e che individuano 16 residenti positivi al Coronavirus Covid-19, 13 decessi e 104 guariti.

"In attesa delle disposizioni del prossimo Dpcm ormai imminente, chiedo a tutti l’uso dei dispositivi di protezione nei contesti di interazione sociale dove non può essere garantita la distanza dalle altre persone. La mascherina può contribuire a ridurre le possibilità di contagio, così come il disinfettarsi spesso le mani e prestare le attenzioni che ci vengono indicate da inizio pandemia” conclude il sindaco.