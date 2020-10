Il Rotary Saluzzo in visita alla mostra della Diocesi omaggio a San Giovanni Paolo II nel centenario della nascita

A cento anni dalla nascita di Karol Wojtyla, monsignor Cristiano Bodo ha proposto al museo diocesano di analizzare la devozione mariana espressa nei secoli dalle aree oggi coincidenti con la Diocesi di Saluzzo, improntando riflessioni a partire dalla lettera enciclica Redemptoris Mater di Papa Wojtyla.

Il Rotary Club di Saluzzo in visita alla mostra sulla devozione mariana nel territorio della Diocesi, allestita al Palazzo dei Vescovi di Saluzzo, in via Maghelona, nel cuore della città, in occasione è data dal centenario della nascita di Karol Wojtyla.

Fortemente voluta dal Vescovo della Diocesi di Saluzzo monsignor Cristiano Bodo, a questa mostra ha lavorato Franco Giletta, artista saluzzese, nonché socio del Rotary Club di Saluzzo, che ha realizzato 15 tavole raffiguranti episodi segnanti della vita di San Giovanni Paolo II.

Il presidente del sodalizio saluzzese Luigi Fassino ha ringraziato il Vescovo, Socio onorario del Club di Saluzzo, per l’opportunità della visita riservata al club e il socio Giletta per aver illustrato personalmente ai convenuti le opere esposte. Di grande interesse anche l’antico palazzo del Vescovado e la narrazione attenta delle magnifiche opere di arte sacra conservate in esso, descritte con grande competenza dalla Dottoressa Sonia Damiano.

Spicca agli occhi dei visitatori nella sala degli Stemmi la Pala della Madonna del Rosario della Parrocchiale di Stroppo, la Madonna Orante della Cattedrale, attribuita al Pomarancio e un’intensa opera di Piero Bolla, simboli antichi e moderni nella narrazione di un percorso artistico saluzzese di secoli di storia. Nel rispetto delle normative Covid, i gruppi di rotariani si sono alternati nelle sale in modo da non creare assembramenti e poter ammirare da vicino le opere.

Soddisfatto per l’ampia partecipazione e interesse suscitato dalle opere, il Presidente Fassino invita chi non lo avesse già fatto, a visitare la mostra: “Nel cuore di Saluzzo, una grande occasione per ammirare le intense realizzazioni di Franco Giletta sul percorso di vita di Papa Giovanni Paolo II, ma anche un’occasione da non perdere per ammirare dei gioielli d’arte custoditi nel meraviglioso Palazzo del Vescovado”.

L’esposizione sarà visitabile fino al 6 gennaio su prenotazione presso l’ufficio Beni Culturali della Diocesi saluzzese, al numero 0175 42.360 oppure via email all’indirizzo beniculturali@diocesisaluzzo.it.