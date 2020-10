Le zone alluvionate ritornano (lentamente) alla normalità: sensi unici alternati lungo la SS20 e ritorno a scuola a Limone Piemonte

Lungo la SS20 martoriata dal maltempo che ha investito la nostra provincia nella giornata di venerdì 2 ottobre e nella notte a cavallo con il giorno successivo sono stati installati i sensi unici alternati come di seguito:

Dalla serata di oggi (martedì 6 ottobre), quindi, non sono più necessarie le scorte tecniche e tutti sono obbligati a rispettare i semafori.

Intanto, a Limone Piemonte, a partire da domani i bambini della scuola dell'Infanzia e gli studenti della Scuola Secondaria di Primo grado potranno tornare in aula; agli ultimi verrà garantito il servizio di scuolabus, che effettuerà il regolare tragitto per trasportare gli allievi nella sede di Vernante.

A segnalarlo una nota del Comune: “La riapertura delle scuole rappresenta per noi il primo importante segnale di ritorno alla normalità e abbiamo lavorato con grande impegno per cercare di garantire ai nostri giovani concittadini di poter tornare in classe nel più breve tempo possibile” commenta Rebecca Viale, vicesindaco.