Saluzzo: sono ripartiti i servizi mensa e assistenza al pre-ingresso delle scuole comunali

Ieri (lunedì 5) il comune di Saluzzo ha riattivato le mense scolastiche e gli altri servizi integrativi all’orario, cioè il pre-ingresso e, alla scuola «Alpi», anche il prolungamento. Nonostante le restrizioni per il Covid l’Amministrazione civica e gli uffici comunali sono riusciti a organizzare i servizi come negli anni passati. Con alcune importanti novità ed eccezioni.

Alla mensa sono iscritti 70 bambini della materna «Alessi», 98 della «Ilaria Alpi» e 18 della sede di Cervignasco. A loro si aggiungono i 226 alunni della «Dalla Chiesa». Per ridurre al minimo i rischi di eventuali contagi da Coronavirus, le scuole di Saluzzo hanno organizzato turni nei refettori, con rispettive ed immediate sanificazioni.

I pasti saranno preparati, anche quest’anno come dal 2017, dalla ditta «Ladisa». Per i menù sono stati interpellati gli specialisti nutrizionisti dell’Asl Cn1. Da quest’anno le presenze alla mensa e le necessità di ciascun bambino potranno essere segnalate al Comune tramite:

- l’app per telefonini «ComuicApp» (scaricabile gratuitamente)

E' stato redatto un apposito «Manuale Mensa» con tutte le spiegazioni e le fotografie dei percorsi guidati per accedere ai nuovi strumenti informatici per usare i servizi. Si può visionare e scaricare sul sito internet del Comune di Saluzzo .

Per i pagamenti, a partire da questo anno scolastico 2020-21 e per tutte le amministrazioni pubbliche, è obbligatorio usare il sistema «PagoPA». Le ricariche per i pasti si possono effettuare tramite App o dal «Portale Genitori» (anche questa parte è illustrata nel «Manuale Mensa»). Tutte le info si possono leggere sul sito internet del Comune di Saluzzo.