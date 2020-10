Ipercoop Mondovicino dona 3000 litri di acqua per i comuni colpiti dall’alluvione

Già nelle ore successive al disastro causato dall’alluvione dei giorni scorsi ha iniziato a muovere i primi passi la macchina della solidarietà, con iniziative e interventi sul campo di tanti volontari. Tra le prime aziende a dare il proprio contributo si segnala l’Ipercoop Mondovicino, che con il suo direttore, il dott. Cosimo Giudice, ha da subito contattato il sindaco di Mondovì Paolo Adriano mettendosi a disposizione per un primo contributo per i Comuni in difficoltà.

Il primo cittadino ha prontamente attivato il personale della Protezione Civile, che ha ritirato dal’Ipermercato monregalese quattro bancali di acqua minerale, corrispondenti a poco più di 3000 litri di acqua e altri due dovrebbero essere consegnati in questi giorni.

“Ringraziamo Ipercoop per questo importante dono” – ha affermato il Commissario Capo Domenica Chionetti, Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile, nonché Comandante del Comando della Polizia Municapale di Mondovì – “Stiamo provvedendo a distribuire l’acqua nei comuni di Frabosa Soprana e Pamparato, dove in alcune frazioni la situazione è molto critica. Sono presenti in loco anche delle cisterne rifornite da Mondo Acqua. C’è da fronteggiare una grave emergenza e ogni forma di aiuto è utile ad alleviare la sofferenza delle persone coinvolte in questo disastro”.