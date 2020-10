TIMEOUT, il punto sul Campionato di Serie A2 di volley femminile – gir. Ovest: “Quanto sei bella Roma”…e domenica le capitoline affrontano la Lpm Bam Mondovì

L’Acqua & Sapone Roma vola in classifica e si lascia alle spalle un vuoto di quattro lunghezze da un quartetto di prime inseguitrici. E’ questo il primo dato che scaturisce dopo la terza giornata del Campionato di Serie A2 di Volley Femminile (Gir. Ovest). Le capitoline regolano il Sassuolo per 3-0 e centrano così la terza vittoria in altrettante gare disputate. Questa volta alle Emiliane non basta l’ottima prova dell’Antropova (18) per evitare la sconfitta.

Roma conferma di disporre di un’ossatura solida e di godere di uno stato di forma invidiabile per essere solo alla terza giornata. Domenica prossima, intanto, la capolista sarà di scena al PalaManera per la sfida con la Lpm Bam Mondovì, che nell’ultimo week-end è rimasta a riposo a causa del rinvio del match con il Club Italia Crai. Vittoria sofferta, anche oltre le previsioni della vigilia, quella ottenuta dal Pinerolo, che nella gara casalinga contro Olbia rischia di capitolare dopo quasi due ore e mezza di gioco, ma alla fine si salva grazie a un tie-break conquistato con il punteggio di 24-22.

Nelle piemontesi la migliore realizzatrice è stata Valentina Zago (31), mentre nelle sarde si è registrata ancora un’ottima prova della finlandese Piia Korhonen (30). Vince e convince il Cus Torino, che al PalaGianniAsti supera il Busto Arsizio per 3-1. Per le padrone di casa decisiva l’ottima performance di Noura Mabilo (13). Nelle lombarde, invece, spiccano i 22 punti di Federica Carletti.

Nell’anticipo del sabato, il Marsala ottiene un’importante successo sul campo del Montale. Le siciliane non lasciano scampo alle avversarie, apparse poco incisive e troppo vulnerabili in ricezione. Le emiliane di coach Tamburello restano così all’ultimo posto in classifica con zero punti all’attivo. Di seguito i risultati dell’ultimo turno, la classifica aggiornata e le gare in programma domenica prossima:

I risultati della 3^ giornata – Gir. Ovest

Cus Torino F. Busto Arsizio 3-1 Eurospin Pinerolo Hermaea Olbia 3-2 Club Italia Crai Lpm Bam Mondovì Rinv. A&S Roma W. Sassuolo 3-0 E. Montale Sigel Marsala 0-3

La classifica

1 A. & S. Roma 9 2 Sigel Marsala 5 3 Cus Torino 5 4 Eurospin Pinerolo 5 5 W. Sassuolo 5 6 Club Italia Crai 4 7 Lpm Bam Mondovì 3 8 F. Busto Arsizio 3 9 Hermaea Olbia 3 10 E. Montale 0

Le gare della 4^ Giornata (11/10/2020 – ore 17)