Volley maschile: il libero di Cuneo Damiano Catania tra gli azzurrini positivi al Covid-19

C'è anche il libero del Cuneo Volley Damiano Catania tra gli azzurri della Nazionale U20 risultati positivi al Covid-19 al ritorno dalla Repubblica Ceca dove hanno disputato gli Europei di categoria conquistando la medaglia d'argento.

Il giocatore, informa la società cuneese, osserverà un periodo di quarantena sotto la supervisione dello staff medico.

Catania, che non presenta sintomi specifici, è rientrato a Cuneo e si trova in regime di isolamento preventivo, come deciso dal Club e previsto dai protocolli in vigore.