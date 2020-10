Volley maschile A2 - Matteo Pistolesi in vista del doppio confronto tra Cuneo e Mondovì: "Importante affrontare le gare amichevoli nel modo giusto"

La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, dopo gli allenamenti congiunti con ViviBanca Torino e Bergamo, si prepara ad un interessante doppio confronto con il Synergy Mondovì.

Mercoledì 7 ottobre alle ore 17 Cuneo sarà ospite dei monregalesi nel palazzetto di Roccaforte Mondovì, mentre domenica 11 saranno i ragazzi di coach Barbiero ad affrontare la trasferta cuneese.

Entrambi gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse, nel rispetto del protocollo anti-Covid 19, soltanto quello di domenica sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina del Cuneo Volley.

Le dichiarazioni del capitano di Cuneo Matteo Pistolesi rilasciate all'ufficio stampa della società: "Credo che la preparazione sia a buon punto, essendo ormai arrivata quasi alla fine. Mi sento di poter dire prima di tutto che il gruppo ha risposto bene in queste prime due amichevoli. Le sensazioni che avevo ad inizio stagione, ovvero quelle di essere capitato in un gruppo che in modo molto naturale aveva cominciato a conoscersi e a lavorare con serenità, hanno trovato conferma. Sappiamo che con i risultati ufficiali di mezzo, sicuramente tante dinamiche potranno cambiare, ma stiamo cercando di arrivare pronti il più possibile. Da palleggiatore posso dire che stiamo lavorando parecchio su specifiche situazioni di gioco, con Roberto stiamo anche cercando di modificare qualche aspetto tecnico che potrebbe rivelarsi importante per me e per la squadra. Ogni giorno è molto stimolante, lavoriamo bene in palestra e dobbiamo assolutamente continuare su questa strada. Dopo Torino e Bergamo questa settimana saremo impegnati nel doppio turno con Mondovì. Credo che sia importante giocare contro squadre dello stesso campionato per cercare di capire a che punto si è nella costruzione del sistema di gioco, ma allo stesso tempo non dobbiamo mai dimenticare che le amichevoli sono comunque molto diverse dal campionato, è importante affrontarle nel modo giusto e prendere ogni spunto possibile per migliorarsi, in modo da arrivare pronti a Bergamo per la prima di campionato. In più da questa settimana sarà con noi anche Damiano Catania che ritorna con un argento, che sono sicuro gli darà ancora più “rabbia agonistica” e motivazione da mettere al servizio della squadra"