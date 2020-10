La Zona di Saluzzo di Confartigianato ha premiato la Fedeltà Associativa

Si è svolta domenica 27 novembre, a Barge, presso il locale convegni "Ex Officina Ferroviaria", la tradizionale cerimonia di conferimento degli Attestati di Fedeltà Associativa agli Artigiani.



L’iniziativa, organizzata dalla Confartigianato Cuneo – Zona di Saluzzo, ha inteso sottolineare il valore dell’imprenditoria locale sul territorio ed il senso di appartenenza all’Associazione da parte del mondo produttivo fossanese.

Dopo gli interventi delle autorità presenti, il prof. Giorgio Francesco, storico ed esperto di storia locale, ha tenuto un interessante approfondimento sull’evoluzione dell'artigianato nel Comune di Barge.

A seguire la consegna degli attestati di Fedeltà Associativa agli imprenditori in attività associati da 35, 50 e 60 anni.

«È un appuntamento importante per la nostra Zona, – ha dichiarato Daniela Minetti, presidente di Confartigianato Cuneo – Zona di Saluzzo – che sottolinea l’operosità e la capacità degli artigiani fossanesi. Si è trattato di un’occasione per confrontarsi sulla situazione economica del nostro territorio. Il sistema produttivo del nostro Paese si fonda proprio sulle piccole e medie imprese, alle quali viene chiesto di guardare al futuro con maggior fiducia, orientandosi sempre più verso l’innovazione e l’internazionalizzazione. Non dimentichiamo, inoltre, che questo evento rappresenta anche un piacevole momento di convivialità e di riconoscimento dell’impegno degli artigiani fossanesi che riceveranno l’attesto di “Fedeltà Associativa”».

«L’iniziativa – aggiunge Luca Crosetto, presidente territoriale Confartigianato Cuneo – vuole rendere omaggio a imprenditrici e imprenditori che si riconoscono nei principi della Confartigianato, e da anni le danno fiducia, costituendo la base associativa di quella che è la seconda Associazione in Italia per numero di aderenti. Il senso più profondo della “Fedeltà Associativa” è soprattutto un ringraziamento verso queste imprese che, come baluardi di un’economia sana e vivace, sono rimaste a presidio del territorio, generando economie e relazioni, dando occupazione e contribuendo allo sviluppo del nostro tessuto sociale».





Elenco imprese insignite della “Fedeltà Associativa”



60 anni di “Fedeltà Associativa”

• G.S.E. - GRANITI SANT'ELENA S.R.L. - lavorazione pietre - BAGNOLO PIEMONTE



Oltre 50 anni di “Fedeltà Associativa”

• VIGNOLO FRATELLI S.N.C. - costruzione e riparazione macchine agricole - VILLANOVA SOLARO

• MALANETTO BILANCE DI MALANETTO PAOLO E C SAS - fabbricazione e manutenzione bilance - SALUZZO

• MORIONDO PIER GIORGIO & C. S.A.S. - impresa edile - MANTA

• RIMONDA SILVANO & C. SNC - impresa edile - SALUZZO

• ROSSO F.LLI DI ROSSO PAOLO & C. SNC - progettazione e costruzione mobili - SALUZZO

• TALLONE GIOVANNI & C. S.N.C. - autoriparazioni - SALUZZO



50 anni di “Fedeltà Associativa”

• RINAUDO GIACOMO - produzione e restauro di oggetti in legno - SALUZZO



Oltre 35 anni di “Fedeltà Associativa”

• PONS PIER GIORGIO - produzione ed affilatura coltelli - SALUZZO

• AGRI MAURI DI BRUNO FRANCO MAURILIO - intonacatore e commerciante mangimi e piccoli animali - LUSERNA SAN GIOVANNI

• GERBAUDO GIANPAOLO - autoriparatore - LAGNASCO

• VITTONE GIORGIO - pasticceria, produzione dolci - VERZUOLO

• MORENA LEGNAMI DI MORENA GIACINTO & C SNC - segheria - SALUZZO

• TOP SEC DI BOGLIONE MAURA - pulitintolavanderia - SALUZZO



35 anni di “Fedeltà Associativa”

• BOAGLIO RICCARDO ANTONIO - autoriparatore - BAGNOLO PIEMONTE

• FRANDINO GIAMPIERO - autoriparatore - REVELLO

• PICCATO BRUNO PIETRO - officina meccanica - carrozzeria - BAGNOLO PIEMONTE

• RINAUDO LORELLA EGLE - acconciatore uomo - donna - REVELLO

• ARTI GRAFICHE FLORA DI FLORA ADRIANO & C. SNC - tipografia - SALUZZO

• MELLANO PIER PAOLO - elettricista - MANTA

• BIEI ENRICA - parrucchiera per donna - LAGNASCO

• GIULIANO EMILIO & FIGLI SNC - lavorazione pietre e marmi - MANTA

• ARTPIETRE DI BRUNO FRATELLI SNC - lavorazione pietre e marmi - BAGNOLO PIEMONTE

• MOTO BESSONE DI BESSONE MARIO & C. SNC - manutenzione e vendita moto - SALUZZO

• C.M. OLIVERO S.R.L. - costruzioni meccaniche per la panificazione - VERZUOLO

• BERGESE ENRICO & C S.A.S - macinazione cereali - RUFFIA

• COSTAMAGNA ALDO E C. SNC - officina meccanica - SCARNAFIGI

• DEMARIA DI GROSSO MATTEO PIER DOMENICO & C. - onoranze funebri - SANFRONT

• LA CASA DI GALFRE' DARIO & C. S.N.C. - impresa edile - SALUZZO