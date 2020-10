A Cossano Belbo partono i lavori di sistemazione piazza Balbo

Partiranno a giorni i lavori per la sistemazione della Piazza Balbo, dopo la ricostruzione del tunnel distrutto dalla "bomba d acqua" dell'agosto 2018.

Con una riunione tecnica tra l'amministrazione comunale, il progettista Ing. Massimo Reggio e la Ditta Cauda SRL di Alba aggiudicatrice dei lavori, sono stati definiti tempi e modalità di esecuzione dei lavori.

Nel progetto è prevista la delimitazione di una zona antistante l'entrata della chiesa parrocchiale, dove verrà sistemata una pavimentazione in porfido con al centro un bellissimo mosaico. L'opera verrà fornita dall'artista Vincenzo Greco di Canicattì (AG) una tra i migliori mosaicisti italiani, sue molte opere in Italia e non solo , invitato di lusso alla mostra Art Basel di Miami. Il costo dell'opera sarà sostenuto da una Ditta locale che ha accettato la proposta del Sindaco Mauro Noè. I lavori prevedono anche la sistemazione dell'area di fronte al palazzo che si affaccia sulla piazza con un percorso ed una zona pedonale.

Verrà ricostruita la gradinata di accesso alla chiesa, riutilizzando le pietre presenti, sistemato l'accesso al monumento ai caduti cosi come la viabilità nel parco giochi. Anche i parcheggi saranno sistemati secondo le indicazioni del codice della strada. Il tunnel appena ricostruito, un' opera imponente sotto il manto stradale, sarà possibile vederlo da una grande botola a vetro con l'interno illuminato a giorno. Il sindaco intende poi ricostruire le fasi di ricostruzione della condotta sotterranea con una pannellatura di foto posizionate sulla parete posteriore della chiesa, mentre un immagine storica del famoso " Canarin", ovvero come era la zona 70 anni fa, verrà sistemata di fronte al monumento, vista la sua importanza per la resistenza partigiana. Il costo dei lavori ammonta ad oltre 130.000 e sarà coperto con contributi ministeriali, contributi dalla Fondazione CRCN e fondi comunali. Tempi di realizzazione abbastanza brevi per poter fare l'inaugurazione prima di Natale con alcune estrose idee in corso di pianificazione.