A Cuneo, viale Angeli aperto al traffico veicolare solo nelle ore di punta?

Ancora nessuna risposta definitiva sul futuro del viale degli Angeli a Cuneo, sempre pedonale dalla fine del lockdown - lo scorso 4 maggio - e, tra proroghe varie, per ora fino a domenica 11 ottobre.

Una scelta, quella dell'amministrazione, subito condivisa dalla maggior parte dei cuneesi, che si sono riappropriati di un'area amatissima dell'altopiano, potendola godere senza auto. Ciclisti, runner, persone a passeggio, in monopattino, in roller. Una grande isola pedonale in città.

Senza particolari ripercussioni per le vie laterali.

Fino alla riapertura delle scuole e di molti uffici e attività.

"Ci sono delle fasce orarie critiche, con tempi di percorrenza delle strade limitrofe decisamente aumentati - ha spiegato l'assessore competente Davide Dalmasso. Stiamo ancora valutando gli ultimi dati. La soluzione più logica potrebbe essere quella di aprire alla circolazione proprio in quelle fasce orarie, la mattina tra le 7 e le 9 e la sera tra le 17.30 e le 19, indicativamente. Ma resta comunque una cosa non semplice da attuare, perché serve qualcuno che apra e chiuda alla circolazione il viale, dal semaforo al santuario. Questo significa persone e costi".

Non si sbilancia, quindi. Ma sembra che possa essere questa la linea che verrà discussa domani in riunione di Giunta a Cuneo. Con il coinvolgimento dell'assessorato ai Lavori Pubblici.

"Considero il viale degli Angeli un monumento cittadino, al pari di San Francesco - spiega ancora l'assessore alla Mobilità e all'Ambiente. Vogliamo preservarlo, ci sono alberi secolari e altri ne verranno piantumati. Qualcosa i cuneesi, da questi mesi, lo hanno imparato: la città non deve essere attraversata, per spostarsi esistono strade alternative. Il Viale degli Angeli non può essere usato come una circonvallazione: su questo non dobbiamo tornare indietro. Ma vanno conciliate anche le esigenze concrete delle persone, per cui quella dell'apertura parziale al traffico veicolare, se attuabile nei costi e nella logistica, pare essere una risposta sensata al futuro di questa splendida arteria cittadina".