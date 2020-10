A Marene nasce Amici Circasi, la prima scuola di Arti Circensi italiana per ragazzi diversamente abili (FOTO E VIDEO)

Amici Circasi apre a Marene. La prima scuola di Arti Circensi a livello italiano è finalmente diventata realtà. Un progetto che come ci ha spiegato il responsabile Giuseppe Porcu “frullava in mente” ai membri dell’associazione Fuma che ’nduma, che da 20 ormai si occupa di arti circensi per bambini e ragazzi con più di 1.000 allievi.

Quest’anno, da ottobre, oltre ai 15 tradizionali corsi nelle città di Bra, Cuneo, Marene e Savigliano, partirà anche il progetto pensato per ragazzi, ma anche adulti, diversamente abili. Un progetto sostenuto dalla Fondazione CRC e condiviso dal Comune di Marene, in collaborazione con i centri del territorio che ha permesso la realizzazione di un sogno, di un progetto unico

in Italia. Un percorso integrato rivolto a 30 ragazzi diversamente abili e 30 giovani artisti normodotati già frequentanti percorsi circensi, che fungano da tutor e che rappresentino una risorsa nel gestire un laboratorio calibrato sulle capacità dei più fragili.

“La nostra scuola di circo, trattandosi di un’attività non agonistica - spiega Porcu - dove il risultato è un aspetto marginale del percorso di crescita si presta perfettamente all’integrazione di soggetti fragili. In questi anni, infatti, molti ragazzi che non possono frequentare corsi extrascolastici per povertà economica o educativa o ragazzi diversamente abili ai quali sono impediti percorsi sportivi se non a loro specificamente dedicati, hanno potuto frequentare i nostri corsi come ogni altro allievo. Abbiamo nelle nostre scuole di circo allievi seguiti dall’educativa territoriale e allievi con deficit cognitivi: autismo, sindrome di Asperger e trisomia 21 totalmente integrati. Ad oggi riusciamo a integrare solo i casi più lievi, non riusciamo invece ad accogliere adeguatamente situazioni che avrebbero bisogno di un’attenzione maggiore e percorsi mirati e finalizzati”.

"Siamo onorati di ospitare il progetto - aggiunge l'assessore allo sport Alberto Deninotti - che durerà otto mesi. Si tratta di una scuola unica a livello italiano. E' importante portare avanti questo binomio di sport e sociale".

I corsi si svolgono presso la palestra comunale di Marene - Via Trieste, 9 - dagli 8 ai 14 anni ore 15,00 /16,30, dai 14 ai 25 anni ore16,30/18,00. Per maggiori info: fumachenduma@yahoo.it; 3332742858