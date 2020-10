Bra, il quartiere Bescurone in festa per la Beata Vergine del Rosario

Finalmente parliamo di lieti eventi. Che tra il virus, il ritorno dalle vacanze e la ripresa del lavoro, qui non c’è mai una gioia. E invece c’è e ve la serviamo su un piatto d’argento. Il 7 ottobre, la Chiesa celebra la memoria liturgica di Maria, venerata con il titolo di “Regina del Rosario”.



Anche Bra presenta un forte legame alla ricorrenza, grazie ad una porzione di popolazione che vive questo culto con fede e generosità. Si tratta della comunità della chiesa Beata Vergine del Rosario che, insieme al quartiere Bescurone e alla Società sportiva Sportgente, con il patrocinio del Comune, invita la cittadinanza ad una serie di importanti appuntamenti e occasioni di svago per tutti i gusti.



La bella stagione non è ancora finita, un po’ di freschino magari, ma basta una giacca e saremo al top. Che si fa quindi? Si comincia venerdì 9 ottobre con l’adorazione in chiesa dalle 11 alle 15. Interessante il programma della serata che prevede una riflessione sull’Enciclica Laudato si’ a cinque anni dalla sua pubblicazione. L’incontro si svolgerà, alle ore 20.45, presso la Chiesa B.V. del Rosario, con l’introduzione di don Giorgio Garrone ed interventi della Comunità Laudato si’ di Bra.



Ah, ma non è finita qui, perché sabato 10 ottobre, sempre in chiesa, alle ore 20.45, sarà proiettato il film “Al posto suo - Purché finisca bene”, una brillante commedia diretta da Riccardo Donna con interpreti Alessandro Tiberi e Aurora Ruffino.



Tanta roba anche domenica 11 ottobre: alle 9.30 Santa Messa; ore 14.30 biciclettata attraverso la periferia braidese, su e giù immersi nel verde, godendo d’incantevoli panorami (i minori devono essere accompagnati dai genitori); alle 16.30 castagnata e alle 17 sorteggio della scatolata finale con bellissimi premi.



Gli eventi sono davvero tanti e tutti a norma anti-Covid, giusto per evitare assembramenti. Non vorrete stare a casa per la milionesima volta!