Bruno Mellano: "La sanità penitenziaria è materia regionale: è ora di dimostrare concretezza nelle tante questioni aperte"

In merito all'incontro svoltosi oggi all'Assessorato regionale alla Sanità tra l'assessore Luigi Icardi e il provveditore dell'Amministrazione penitenziaria per Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta Pierpaolo D'Andria, il garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Bruno Mellano dichiara: "Ringrazio l'assessore per la disponibilità dimostrata e l'attenzione dedicata alle problematiche della sanità penitenziaria. Mi è parso un incontro molto positivo e fecondo di possibili significative ricadute La sanità penitenziaria è una responsabilità esclusiva del Sistema sanitario nazionale, e quindi della Regione, sin dal decreto ministeriale del 1° aprile 2008. Con la delibera di Giunta 26/2016 è stato definito il quadro dei servizi che le Asl competenti devono fornire alle 13 carceri per adulti e all'unico istituto penitenziario minorile presenti in Piemonte. Un monitoraggio sull'applicazione della delibera e sul Servizio sanitario regionale in carcere è stato avviato e io sono stato chiamato a coordinare il gruppo di lavoro".