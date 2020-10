Cuneo, il metano raggiunge San Benigno: Italgas collega alla rete 250 nuove utenze

Oltre 250 nuove utenze, relative a famiglie, attività commerciali e professionali, nella frazione San Benigno di Cuneo saranno presto raggiunte dal gas naturale e potranno dire addio alle altre forme di alimentazione. Un’opera attesa da tempo e che diventa realtà grazie all’accordo tra Amministrazione comunale e Italgas.

L’allacciamento alla rete di distribuzione cittadina, che permetterà ai residenti di essere stabilmente approvvigionati da una fonte energetica sicura, economica e sostenibile come il metano, ha reso necessaria la posa di circa tre chilometri di nuove condotte a cura della società, nonché la realizzazione di un attraversamento della linea ferroviaria Cuneo-Saluzzo che insisteva sullo stesso tracciato. Lungo le nuove tubazioni, inoltre, Italgas ha provveduto anche a predisporre l’installazione della fibra ottica per gli operatori del settore che vorranno installarla.

A seguito delle richieste di attivazione dei clienti, la società provvederà poi a installare i contatori intelligenti di ultima generazione (smart meters) in grado di consentire, tra le altre funzioni, la trasmissione “in tempo reale” dei consumi. Un vantaggio per il cliente finale, che vede la sua bolletta sempre più aderente ai consumi reali, e un importante beneficio anche per l’ambiente in virtù dei minori spostamenti necessari per svolgere la tradizionale attività di rilevazione manuale.

L’impegno per la metanizzazione di San Benigno è parte della strategia di investimento territoriale e di innovazione tecnologica che Italgas sta attuando al fine di incrementare ulteriormente la qualità del servizio e rendere sempre più sicure le reti.

Al fine di illustrare alla cittadinanza tutte le indicazioni necessarie per l’attivazione del servizio e i vantaggi connessi al gas naturale, il prossimo 8 ottobre alle 20.30 è in programma un’assemblea pubblica nel locale parrocchiale di San Benigno, alla presenza di rappresentanti dell’Amministrazione comunale e della società.