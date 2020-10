Cuneo-Nizza: seconda posizione nella classifica dei "Luoghi del Cuore" FAI per la Ferrovia delle Meraviglie

Proseguirà sino al 15 dicembre prossimo la campagna per la designazione dei nuovi "Luoghi del Cuore" FAI. Attualmente la linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza risulta in seconda posizione con 13.420 voti, lontana di poco più di 4100 voti dal castello e al parco di Sammezzano a Reggello (FI).

La promozione della "Ferrovia delle Meraviglie" sta dando quindi ottimi frutti, e si configura come un'ottima scelta quella di realizzarne una "doppia" sia dal territorio piemontese che da quello ligure.

Si concludesse oggi (7 ottobre) la campagna, alla linea ferroviaria andrebbero 40mila euro di stanziamento: una somma importante che in un momento come quello attuale - in cui, dopo l'ondata di maltempo degli sorsi giorni, proprio la ferrovia rimane l'unico mezzo di collegamento utilizzabile in tempi brevi per attraversare la val Roya - certamente non andrebbero sprecati.

Per votare la linea Cuneo-Nizza è sufficiente raggiungere il sito internet del FAI a QUESTO LINK.