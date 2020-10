Dopo un anno di chiusura, risorge il bar Arpino, per la gioia di tutta Bra

Finalmente, dopo grande attesa, possiamo dirlo: l’Arpino ha riaperto i battenti. I ricordi di tante generazioni di braidesi, che sono passate dal bar della centralissima via Cavour, sono salvi.

Ma il passato è passato e ora il locale è in mano ad una nuova gestione, che ha conservato l’insegna storica, come si auspicava anche Ugo Minini: “Il nome ARPINO non fa riferimento allo scrittore, ma al di lui fratello, il sommo pasticciere Carlo, maestro delle galuperie che sono anch’esse un vanto della città”.