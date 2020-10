In corso i lavori per riaprire la strada da Ormea a Viozene

In corso i lavori per riaprire alla circolazione veicolare il tratto stradale che collega Ormea a Viozene. La provinciale è stata chiusa in seguito a una frana che lo scorso 2 ottobre ha invaso la carreggiata.

Le frazioni del comune di Ormea e di quello di Briga Alta sono rimaste isolate a lungo sia dal versante piemontese che da quello ligure, con ingenti problemi legati anche alla corrente elettrica e all'acqua.

Upega, Carnino e Viozene sono tornate raggiungibili nella giornata di ieri, passando da Monesi.