L'assessore Chiorino in visita alle scuole alluvionate di Ceva: "Una doppia ferita" (FOTO E VIDEO)

“Ci batteremo come leoni per avere gli aiuti che spettano al nostro territorio” – queste le parole dell’assessore istruzione, lavoro, formazione professionale, diritto allo studio universitario della regione Piemonte Elena Chiorino che, nel pomeriggio di ieri, martedì 6 ottobre, insieme al sindaco di Ceva, Vincenzo Bezzone, all’amministrazione comunale, all’assessore del comune di Mondovì Luca Robaldo ha effettuato un sopralluogo nelle scuole, fortemente colpite e danneggiate dall’alluvione.

“Una doppia ferita per la popolazione, per le famiglie e per i ragazzi, che dopo mesi di lockdown ora sono nuovamente costretti a non poter fare lezione in aula. I piemontesi danno tanto, non si arrendono mai e si vede da come stanno lavorando per rimettere in piedi i paesi colpiti dall’alluvione. È stato commovente vedere gli studenti all’opera per ripulire dal fango le loro scuole, ci batteremo per voi” – ha dichiarato l’assessore dopo aver visitato il centro di formazione professione cebano-monregalese e l’istituto superiore “G. Baruffi” rispettivamente con il direttore Mario Barello e la vice preside Simona Giacosa.

“Stiamo rivivendo quanto già visto nel ’94, questa volta con danni decisamente superiori, incalcolabili ad oggi”- ha spiegato Barello – “Circa 200 metri quadrati allagati, tre centrali termiche, l’aula magna nuova e gli arredi degli uffici distrutti, magazzini devastati pieni di materiali di supporto alle lavorazioni pratiche”.

Moltissimi i volontari sono intervenuti per le scuole, soprattutto famiglie e studenti che già sabato mattina erano al lavoro per ripulire le aule dal fango insieme alla protezione civile e alle squadre AIB.

Al momento, però, non è ancora possibile tornare in classe per le lezioni. Alla primaria e al “Baruffi”, dove per questi giorni è stata attivata la didattica a distanza, la ripresa delle lezioni è prevista per lunedì 12 ottobre.

Le attività didattiche per la scuola dell’infanzia, invece, come da ordinanza emanata ieri sera dal comune, sono sospese fino al 31 ottobre e, salvo nuove disposizioni, riprenderanno il 2 novembre.