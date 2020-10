Maltempo in Piemonte: la Cia regionale chiede misure urgenti per le aziende agricole

Nella mattinata di oggi, 7 ottobre, il presidente della confederazione italiana agricoltori del Piemonte ha incontrato i senatori piemontesi, per sottolineare la gravità dell’alluvione che ha colpito la regione subalpina.



A Roma, Gabriele Carenini, ha avuto modo di colloquiare con i senatori Marco Perosino (FI), Massimo Berutti (Gruppo Misto), Giorgio Bergesio (Lega) e Mino Taricco (Pd).



Il presidente regionale Cia ha inoltre voluto richiamare l’attenzione sui gravi danni subiti dalle aziende agricole.



“Servono misure urgenti e immediate per aiutare le aziende a ripartire – ha detto Carenini - e serve un piano strategico con interventi strutturali per la messa i sicurezza del Paese, perché in futuro non possano più accadere situazioni di questa gravità.



Cia-Agricoltori Italiani ha indicato la strada da percorrere attraverso il progetto “Il Paese che Vogliamo” ed è il momento di agire. Le aziende hanno bisogno di un sostegno rapido per poter rialzare la testa e poter riprendere la produzione nel più breve tempo possibile”.