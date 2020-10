Monteu Roero, frana sulla strada comunale Roreto-Gera

Le forti piogge che tra venerdì e sabato scorsi hanno devastato interi territori della Granda hanno causato movimenti franosi anche nella zona del Roero.



Uno in particolare è quello manifestatosi col distacco di circa 40 metri di versante a monte della strada comunale Roreto-Gera di Monteu Roero, via ad anello percorre l'abitato del piccolo comune della Sinistra Tanaro.



Lo smottamento si è verificato nella giornata di lunedì e ha richiesto il pronto intervento del Comune, che ha provveduto alla rimozione di piante e detriti scesi sulla strada affidandosi alla ditta Elio Anselmo di Sommariva Perno.



Questa mattina, 7 ottobre, lo stesso Municipio ha così potuto disporre la riapertura della strada, utilizzata anche dagli agricoltori in questo momento di vendemmia impegnati a raggiungere i propri vigneti.